Укр Рус Eng

Посол Трампа при НАТО проинспектировал границу Литвы с Беларусью

Новости — Среда, 27 августа 2025, 11:54 — Кристина Бондарева

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что на этой неделе посетил литовско-белорусскую границу и убедился в важности этого региона.

Об этом говорится в сообщении американского посла при НАТО в соцсети Х в среду, пишет "Европейская правда".

В аккаунте посла были опубликованы фото с визита Уитакера на литовско-белорусскую границу без указания конкретного места и даты посещения.

"На этой неделе на границе между Литвой и Беларусью я воочию увидел, почему этот регион так важен: Литва расположена между Россией и Беларусью и принимает войска США и НАТО. Вместе мы сдерживаем агрессию и защищаем мир", – отметил Уитакер.

Напомним, в августе Литва закрыла часть авиапространства на границе с Беларусью из-за российско-белорусских учений "Запад".

Также Литва решила усилить охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Беларусь США
Реклама: