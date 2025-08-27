Посол Трампа при НАТО проинспектировал границу Литвы с Беларусью
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что на этой неделе посетил литовско-белорусскую границу и убедился в важности этого региона.
Об этом говорится в сообщении американского посла при НАТО в соцсети Х в среду, пишет "Европейская правда".
В аккаунте посла были опубликованы фото с визита Уитакера на литовско-белорусскую границу без указания конкретного места и даты посещения.
"На этой неделе на границе между Литвой и Беларусью я воочию увидел, почему этот регион так важен: Литва расположена между Россией и Беларусью и принимает войска США и НАТО. Вместе мы сдерживаем агрессию и защищаем мир", – отметил Уитакер.
This week, at the Lithuania-Belarus border, I saw firsthand why this region is vital: 🇱🇹 Lithuania stands between Russia and Belarus, hosting U.S. & NATO troops. Together, we deter aggression and safeguard peace.#WeAreNATO #PeaceThroughStrength pic.twitter.com/uTus1F8Uik– U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) August 27, 2025
Напомним, в августе Литва закрыла часть авиапространства на границе с Беларусью из-за российско-белорусских учений "Запад".
Также Литва решила усилить охрану границ перед совместными учениями России и Беларуси.