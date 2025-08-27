Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу на засіданні Кабінету міністрів заявив, що "не буде сперечатися" з президентом Каролем Навроцьким щодо виплати 800+ лише тим українцям, що працюють.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Money.pl.

Туск зазначив, що саме уряд запропонував зміни щодо виплати 800+, а законопроєкт з цього питання "практично готовий".

"Ви добре знаєте, пане президенте, що законопроєкт з цього питання практично готовий. І що закон, який ви ветували, матиме різні неприємні наслідки. Ми не будемо сперечатися, бо не маємо наміру сперечатися, адже самі запропонували зміни щодо виплати 800+... Натомість ветування закону, який регулював набагато більше питань, може мати руйнівні наслідки для польських компаній", – звернувся Туск до Навроцького.

Як з'ясувало видання, уряд поспішно працює над альтернативним рішенням, яким є повернення до передвиборчої обіцянки кандидата у президенти від партії Туска Рафала Тшасковського. Йдеться про проєкт, що гарантує виплату допомоги іноземцям за умови їх працевлаштування в Польщі.

"Я припускаю, що основою для подальшої роботи буде проєкт з кампанії (Тшасковського. – Ред.), ймовірно, оновлений з урахуванням деяких важливих моментів, які були включені до ветованого закону", – сказав Money.pl співрозмовник з канцелярії прем'єр-міністра.

Проблему створює те, що, за словами президентського палацу, в Сеймі вже є президентський проєкт з цього питання.

"Є наш закон, нехай над ним працюють. Якщо вони внесуть до нього поправки, звичайно, в консультації з нами, ми готові до такого діалогу. А час ще є… У нас ще є понад 30 днів, і це не для написання абсолютно нового закону, а для його новелізації. Це можна зробити", – сказав виданню близький соратник президента Навроцького.

У вівторок речник уряду Адам Шлапка повідомив, що до наступного засідання Сейму, 8 вересня, Рада міністрів підготує рішення щодо президентського вето на закон про допомогу громадянам України. Паралельно уряд працює над пов'язанням виплати соціальних допомог для всіх іноземців з роботою в Польщі.

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

