Правительство Польши готовит альтернативный проект закона об ограничении помощи украинцам

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду на заседании Кабинета министров заявил, что "не будет спорить" с президентом Каролем Навроцким по выплате "800+" только работающим украинцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Money.pl.

Туск отметил, что именно правительство предложило изменения по выплате "800+", а законопроект по этому вопросу "практически готов".

"Вы хорошо знаете, господин президент, что законопроект по этому вопросу практически готов. И что закон, который вы ветировали, будет иметь различные неприятные последствия. Мы не будем спорить, потому что не намерены спорить, ведь сами предложили изменения по выплате "800+"... А вот ветирование закона, который регулировал гораздо больше вопросов, может иметь разрушительные последствия для польских компаний", – обратился Туск к Навроцкому.

Как выяснило издание, правительство спешно работает над альтернативным решением, которым является возвращение к предвыборному обещанию кандидата в президенты от партии Туска Рафала Тшасковского. Речь идет о проекте, гарантирующем выплату помощи иностранцам при условии их трудоустройства в Польше.

"Я предполагаю, что основой для дальнейшей работы будет проект из кампании (Тшасковского. – Ред.), вероятно, обновленный с учетом некоторых важных моментов, которые были включены в ветированный закон", – сказал Money.pl собеседник из канцелярии премьер-министра.

Проблему создает то, что, по словам президентского дворца, в Сейме уже есть президентский проект по этому вопросу.

"Есть наш закон, пусть над ним работают. Если они внесут в него поправки, конечно, в консультации с нами, мы готовы к такому диалогу. А время еще есть... У нас еще есть более 30 дней, и это не для написания абсолютно нового закона, а для его новелизации. Это можно сделать", – сказал изданию близкий соратник президента Навроцкого.

Во вторник представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что до следующего заседания Сейма, 8 сентября, Совет министров подготовит решение относительно президентского вето на закон о помощи гражданам Украины. Параллельно правительство работает над увязкой выплаты социальных пособий для всех иностранцев с работой в Польше.

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

