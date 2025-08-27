У посольстві пояснили, що означає вето Навроцького на спецзакон для українців

Посольство України в Польщі оприлюднило роз’яснення щодо ситуації навколо вето президента країни Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України.

Про це воно повідомило у Facebook, передає "Європейська правда".

Зазначається, що чинний спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас режим тимчасового захисту для українців продовжений рішенням Ради Європейського Союзу до 4 березня 2027 року, і він поширюється також на територію Польщі.

У дипломатичному відомстві наголосили, що рішення Ради ЄС є обов’язковими для всіх країн-членів, а їхня реалізація забезпечується національним законодавством.

Посольство закликало громадян України не робити поспішних кроків щодо зміни свого правового статусу та за потреби звертатися за індивідуальною консультацією до юристів.

Українське диппредставництво пообіцяло уважно стежити за розвитком ситуації та своєчасно інформувати співгромадян про всі офіційні рішення.

У понеділок, 25 серпня, Навроцький ветував поправки до трьох законів, підготовлених урядом, зокрема до закону про допомогу громадянам України.

Своє рішення глава держави пояснив тим, що згадана поправка не переглядає умови надання сімейної допомоги "800+" (щомісячних виплат у розмірі 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років) біженцям з України та залишає їм безумовний доступ до державної охорони здоров'я.

Також він оголосив про подання власного законопроєкту, який має ускладнити отримання польського громадянства, підвищити покарання за незаконний перетин кордону та заборонити пропаганду "ідеології бандеризму".

