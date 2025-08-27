В посольстве объяснили, что означает вето Навроцкого на спецзакон для украинцев

Посольство Украины в Польше обнародовало разъяснения относительно ситуации вокруг вето президента страны Кароля Навроцкого на изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины.

Об этом оно сообщило в Facebook, передает "Европейская правда".

Отмечается, что действующий специальный закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время режим временной защиты для украинцев продлен решением Совета Европейского Союза до 4 марта 2027 года, и он распространяется также на территорию Польши.

В дипломатическом ведомстве отметили, что решение Совета ЕС являются обязательными для всех стран-членов, а их реализация обеспечивается национальным законодательством.

Посольство призвало граждан Украины не делать поспешных шагов по изменению своего правового статуса и при необходимости обращаться за индивидуальной консультацией к юристам.

Украинское диппредставительство пообещало внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать сограждан обо всех официальных решениях.

В понедельник, 25 августа, Навроцкий ветировал поправки к трем законам, подготовленным правительством, в частности к закону о помощи гражданам Украины.

Свое решение глава государства объяснил тем, что упомянутая поправка не пересматривает условия предоставления семейной помощи "800+" (ежемесячных выплат в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет) беженцам из Украины и оставляет им безусловный доступ к государственному здравоохранению.

Также он объявил о представлении собственного законопроекта, который должен усложнить получение польского гражданства, повысить наказание за незаконное пересечение границы и запретить пропаганду "идеологии бандеризма".

