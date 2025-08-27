ЗМІ дізнались, про що українська сторона говоритиме на зустрічі з Віткоффом

Українська делегація, яка цього тижня проведе переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Нью-Йорку, говоритиме про гарантії безпеки для України.

Про це агентству Bloomberg розповіло неназване джерело, повідомляє "Європейська правда".

До складу української делегації, яка вирушить до Нью-Йорка, увійдуть керівник Офісу українського президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Окрім гарантій безпеки, переговори стосуватимуться можливої двосторонньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського і глави Кремля Владіміра Путіна.

Раніше Віткофф анонсував зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією цього тижня.

25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Напередодні президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.