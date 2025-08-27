СМИ узнали, о чем украинская сторона будет говорить на встрече с Уиткоффом

Украинская делегация, которая на этой неделе проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке, будет говорить о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом агентству Bloomberg рассказал неназванный источник, сообщает "Европейская правда".

В состав украинской делегации, которая отправится в Нью-Йорк, войдут руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Кроме гарантий безопасности, переговоры будут касаться возможной двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Ранее Уиткофф анонсировал встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией на этой неделе.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.