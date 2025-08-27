Париж продовжив сезон купання в Сені

Влада Парижа вирішила продовжити роботу двох місць для купання в річці Сена, де цього літа вперше дозволили плавати після 100-річної перерви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це мер Парижа Анн Ідальго написала на Bluesky.

За словами Ідальго, у Сені цього літнього сезону скупались уже близько 100 тисяч людей.

"З огляду на цей винятковий успіх я вирішила продовжити роботу купального майданчика в районі Гренель до 7 вересня, а в Берсі – до 14 вересня", – додала вона.

Третій майданчик, розташований поблизу острова Сен-Луї в центрі Парижа, закриється 31 серпня, як і планувалося.

"Це чудова новина для всіх, хто обрав це місце своїм літнім курортом, і останній шанс для тих, хто ще не встиг поплавати", – сказала мер французької столиці.

Заборона на купання в Сені була запроваджена ще у 1923 році через надмірне забруднення річки.

Відтоді французька влада кілька разів обіцяла скасувати заборону, але до конкретних дій перейшли тільки перед Літніми Олімпійськими іграми-2024, які приймав Париж.

Перший купальний сезон у Сені розпочався 5 липня.