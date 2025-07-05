Річку Сену відкрили для громадського купання після 100-річної заборони

Жителі та гості Парижа із суботи можуть скупатись у річці Сена, що влада французької столиці дозволила після понад століття заборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Кілька десятків плавців прибули до місця занурення в Сену о 8:00 (9:00 за Києвом) і під пильним наглядом рятувальників пірнули у воду.

Перші плавці в розмові з журналістами заявили, що вода в Сені "дуже гаряча".

"Elle est hyper chaude !"



Les premiers nageurs inaugurent la baignade dans la Seine à Paris pic.twitter.com/EqtTP4tWH3 – BFMTV (@BFMTV) July 5, 2025

Парижани й гості міста можуть поплавати на морській базі Брас-Марі в історичному центрі міста, а також у районах Гренель і Берсі на заході та сході столиці Франції.

Зони для купання обладнані роздягальнями, душовими та пляжними меблями й розраховані на 150-300 людей.

Заборона на купання в Сені була запроваджена ще у 1923 році через надмірне забруднення річки. Відтоді французька влада кілька разів обіцяла скасувати заборону.

Але до конкретних дій перейшли тільки перед Літніми Олімпійськими іграми-2024, які приймав Париж. Влада інвестувала 1,4 млрд євро в очищення Сени, аби на ній провели частину програми Ігор.

Мер Парижа Анн Ідальго навіть сама скупалася у річці минулого літа.