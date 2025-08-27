Париж продлил сезон купания в Сене

Власти Парижа решили продлить работу двух мест для купания в реке Сене, где этим летом впервые разрешили плавать после 100-летнего перерыва.

Как сообщает "Европейская правда", об этом мэр Парижа Анн Идальго написала на Bluesky.

По словам Идальго, в Сене этим летним сезоном искупались уже около 100 тысяч человек.

"Учитывая этот исключительный успех, я решила продлить работу купальной площадки в районе Гренель до 7 сентября, а в Берсе – до 14 сентября", – добавила она.

Третья площадка, расположенная вблизи острова Сен-Луи в центре Парижа, закроется 31 августа, как и планировалось.

"Это отличная новость для всех, кто выбрал это место своим летним курортом, и последний шанс для тех, кто еще не успел поплавать", – сказала мэр французской столицы.

Запрет на купание в Сене был введен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки.

С тех пор французские власти несколько раз обещали отменить запрет, но к конкретным действиям перешли только перед Летними Олимпийскими играми-2024, которые принимал Париж.

Первый купальный сезон в Сене начался 5 июля.