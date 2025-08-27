Париж продлил сезон купания в Сене
Власти Парижа решили продлить работу двух мест для купания в реке Сене, где этим летом впервые разрешили плавать после 100-летнего перерыва.
Как сообщает "Европейская правда", об этом мэр Парижа Анн Идальго написала на Bluesky.
По словам Идальго, в Сене этим летним сезоном искупались уже около 100 тысяч человек.
"Учитывая этот исключительный успех, я решила продлить работу купальной площадки в районе Гренель до 7 сентября, а в Берсе – до 14 сентября", – добавила она.
Третья площадка, расположенная вблизи острова Сен-Луи в центре Парижа, закроется 31 августа, как и планировалось.
"Это отличная новость для всех, кто выбрал это место своим летним курортом, и последний шанс для тех, кто еще не успел поплавать", – сказала мэр французской столицы.
Запрет на купание в Сене был введен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки.
С тех пор французские власти несколько раз обещали отменить запрет, но к конкретным действиям перешли только перед Летними Олимпийскими играми-2024, которые принимал Париж.
Первый купальный сезон в Сене начался 5 июля.