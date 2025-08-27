Кошта їде в турне столицями ЄС: мир в Україні серед ключових тем

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочинає турне столицями Європейського Союзу, щоб обговорити ключові європейські теми, однією з найголовніших серед яких є Україна та мирний процес.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив інформований посадовець ЄС на умовах анонімності.

Президент Євроради обговорить Україну та встановлення миру під час турне столицями Євросоюзу.

"Ідея європейського турне президента Кошти полягає в тому, щоб зустрітися з лідерами ЄС на їхній власній території та обговорити їхні політичні пріоритети й занепокоєння, аби спрямувати дії Європейської ради у найближчі місяці", – пояснив "ЄвроПравді" посадовець ЄС.

Він уточнив, що, оскільки планується обговорювати всі ключові європейські теми: "звісно, Україна та мирний процес є однією з найголовніших".

Співрозмовник "Європейської правди" нагадав, що президент Європейської ради проводив подібний захід – ряд зустрічей з лідерами ЄС у європейських столицях – перед вступом на посаду наприкінці минулого року.

За словами європосадовця, "першою "зупинкою" турне президента Кошти була Бельгія сьогодні", 27 серпня.

"Потім буде Словенія (1-2 вересня), Хорватія (2 вересня), Австрія (3 вересня), Румунія та Болгарія (4 вересня) та Чехія й Нідерланди (5 вересня)", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", у серпні президент Євроради Антоніу Кошта також скликав онлайн-зустріч лідерів ЄС після переговорів у Вашингтоні.

Після завершення зустрічі він назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії – інакше ЄС посилить санкційний тиск.