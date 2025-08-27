Кошта едет в турне по столицам ЕС: мир в Украине среди ключевых тем

Президент Европейского Совета Антониу Кошта начинает турне по столицам Европейского Союза, чтобы обсудить ключевые европейские темы, одной из главных среди которых является Украина и мирный процесс.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил информированный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Президент Евросовета обсудит Украину и установление мира во время турне столицами Евросоюза.

"Идея европейского турне президента Кошты заключается в том, чтобы встретиться с лидерами ЕС на их собственной территории и обсудить их политические приоритеты и беспокойство, чтобы направить действия Европейского совета в ближайшие месяцы", – пояснил "ЕвроПравде" чиновник ЕС.

Он уточнил, что, поскольку планируется обсуждать все ключевые европейские темы – "конечно, Украина и мирный процесс является одной из главных".

Собеседник "Европейской правды" напомнил, что президент Европейского совета проводил подобное мероприятие – ряд встреч с лидерами ЕС в европейских столицах – перед вступлением в должность в конце прошлого года.

По словам еврочиновника, "первой „остановкой" турне президента Кошты была Бельгия сегодня", 27 августа.

"Затем будет Словения (1-2 сентября), Хорватия (2 сентября), Австрия (3 сентября), Румыния и Болгария (4 сентября) и Чехия и Нидерланды (5 сентября)", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

Как сообщала "Европейская правда", в августе президент Евросовета Антониу Кошта также созвал онлайн-встречу лидеров ЕС после переговоров в Вашингтоне.

После завершения встречи он назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России – иначе ЕС усилит санкционное давление.