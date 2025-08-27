У Берліні відкривають найдорожчу в історії Німеччини ділянку автобану

У німецькій столиці Берліні відкрили ділянку автобану A100 довжиною близько трьох кілометрів, яку називають найдорожчою дорогою в історії Німеччини.

Про це повідомляє taz, пише "Європейська правда".

Ділянка з’єднуватиме райони Нойкьольн і Трептов Парк. За даними компанії Autobahn des Bundes GmbH, з моменту початку будівництва дороги в 2013 році на бетон, сталь і асфальт було витрачено близько 720 мільйонів євро.

Це робить 16-ту ділянку автобану А100 найдорожчою дорогою, коли-небудь побудованою в Німеччині, враховуючи її протяжність.

Протягом останніх років проєкт супроводжували гнівні протести активістів. У середу вони знову збирались на протести проти автомагістралі – перед готелем, де відбудеться урочиста церемонія, а також на з'їзді, де тепер закінчуватиметься A100.

Ініціатива "A100 wegbassen" вимагатиме "припинення" будь-якого будівництва автомагістралей у Берліні.

"Автобан, який настільки непопулярний, що його відкриття доводиться проводити в готелі, говорить про все. Той, хто витрачає мільярди, а потім навіть не наважується публічно відсвяткувати відкриття, сам розуміє, що цей проэкт реалізується всупереч волі місцевих жителів", – сказала Антьє Капек, речниця з питань транспортної політики фракції "Зелених" у Берлінському парламенті.

