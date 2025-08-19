Жителі німецького села невдоволені купою дорожніх знаків на кількасотметровій вулиці

У німецькому селі Штермталь, що на південь від Лейпцига, з населенням 500 осіб, вже кілька тижнів триває хвиля плутанини через море знаків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Шістнадцять знаків були встановлені на кількох сотнях метрів сільської вулиці, проголошуючи, що паркування на паркувальних майданчиках дозволено максимум на дві години. Більшість мешканців цим незадоволені, каже сільський голова Марк Етцольд.

Море синіх знаків руйнує образ зеленої сільської вулиці. Ініціатива встановлення вказівників виходила від самої місцевої ради.

Причиною цього є сусіднє озеро Штермталь, яке в гарну погоду приваблює багато відвідувачів.

Замість того щоб паркуватися на великій платній стоянці, багато водіїв воліють залишати свої автомобілі на сільській вулиці. Раніше місця для паркування там були безкоштовними і необмеженими.

"Ми в місцевій раді насправді просто хотіли, щоб зона паркування, яка була позначена знаками протягом дуже довгого часу, мала часове обмеження", – каже Етцольд.

Місцева рада передбачала встановлення знаків на в'їзді та виїзді з села. Але замість цього два місяці тому в Штермталі з'явився ліс синіх знаків. Встановлення знаків коштувало 5 тисяч євро, каже Етцольд.

За це відповідає муніципалітет Гроспесни, посилаючись на правила дорожнього руху. Тільки за допомогою численних знаків можна було б законно позначити місця для паркування. На відміну від суцільної смуги для паркування вздовж узбіччя, паркомісця повинні бути позначені індивідуально.

Мер повідомляє, що вони вже обговорили це питання з місцевою радою.

Першим кроком має стати визначення того, чи заохотить двогодинний ліміт на паркувальних майданчиках відвідувачів озера залишати свої автомобілі на спеціально відведених для цього великих парковках.

