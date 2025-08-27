В Берлине открывают самый дорогой в истории Германии участок автобана

В немецкой столице Берлине открыли участок автобана A100 длиной около трех километров, который называют самой дорогой дорогой в истории Германии.

Об этом сообщает taz, пишет "Европейская правда".

Участок будет соединять районы Нойкёльн и Трептов Парк. По данным компании Autobahn des Bundes GmbH, с момента начала строительства дороги в 2013 году на бетон, сталь и асфальт было потрачено около 720 миллионов евро.

Это делает 16-й участок автобана А100 самой дорогой дорогой, когда-либо построенной в Германии, учитывая ее протяженность.

В течение последних лет проект сопровождали гневные протесты активистов. В среду они снова собирались на протесты против автомагистрали – перед отелем, где состоится торжественная церемония, а также на съезде, где теперь будет заканчиваться A100.

Инициатива "A100 wegbassen" будет требовать "прекращения" любого строительства автомагистралей в Берлине.

"Автобан, который настолько непопулярен, что его открытие приходится проводить в отеле, говорит о многом. Тот, кто тратит миллиарды, а потом даже не решается публично отпраздновать открытие, сам понимает, что этот проект реализуется вопреки воле местных жителей", – сказала Антье Капек, пресс-секретарь по вопросам транспортной политики фракции "Зеленых" в Берлинском парламенте.

