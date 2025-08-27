Влада Німеччини хоче заборонити підліткам вживати алкоголь

Уповноважений уряду Німеччини з питань залежностей і наркотиків Гендрик Штрек заявив, що влада має намір заборонити підліткам з 14 років вживати алкоголь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з німецьким законодавством, підліткам дозволено вживати пиво, вино і шампанське з 14 років у присутності батьків або опікунів у громадських місцях, а також у барах і ресторанах.

За словами Штрека, від цього спиртне не стає кориснішим для підлітків, оскільки в їхньому організмі ще не завершені процеси розвитку життєво важливих органів, включно з мозком.

Уповноважений запевнив, що в Німеччині немає епідемії алкоголізму серед молоді, а ініціативою заборони влада хоче діяти превентивно.

Штрек також зазначив, що все більше німецьких підлітків відмовляються від алкоголю, тому уряд хотів би підтримати таку тенденцію.

За даними останніх соціологічних досліджень, у Німеччині 6,9% дівчат і 12,4% юнаків у віці від 12 до 17 років вживають алкоголь хоча б раз на тиждень. Як правило, вперше німецькі підлітки пробують алкоголь у 14 років або навіть раніше.

Опитування в Німеччині показало, що більшість жителів виступають за посилення законодавства, яке регулює доступ молоді до алкоголю.

Раніше повідомлялось, що продажі пива в Німеччині впали до мінімуму.