Власти Германии хотят запретить подросткам употреблять алкоголь

Уполномоченный правительства Германии по вопросам зависимостей и наркотиков Хендрик Штрек заявил, что власти намерены запретить подросткам с 14 лет употреблять алкоголь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно немецкому законодательству, подросткам разрешено употреблять пиво, вино и шампанское с 14 лет в присутствии родителей или опекунов в общественных местах, а также в барах и ресторанах.

По словам Штрека, от этого спиртное не становится более полезным для подростков, поскольку в их организме еще не завершены процессы развития жизненно важных органов, включая мозг.

Уполномоченный заверил, что в Германии нет эпидемии алкоголизма среди молодежи, а инициативой запрета власти хотят действовать превентивно.

Штрек также отметил, что все больше немецких подростков отказываются от алкоголя, поэтому правительство хотело бы поддержать такую тенденцию.

По данным последних социологических исследований, в Германии 6,9% девушек и 12,4% юношей в возрасте от 12 до 17 лет употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю. Как правило, впервые немецкие подростки пробуют алкоголь в 14 лет или даже раньше.

Опрос в Германии показал, что большинство жителей выступают за ужесточение законодательства, регулирующего доступ молодежи к алкоголю.

