Чехія хоче повернути у бізнесу експремʼєра Бабіш 200 млн євро субсидій

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний вимагає, аби конгломерат Agrofert колишнього прем'єра і фаворита виборів Андрея Бабіша повернув понад 200 мільйонів євро сільськогосподарських субсидій ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Виборчого, конгломерат Agrofert повинен повернути 5,1 млрд крон (208 млн євро), з яких 4,24 млрд крон – це прямі виплати ЄС, а решта 860 млн крон – національні субсидії.

Це рішення є наслідком серії судових поразок, яких зазнав Agrofert протягом останніх місяців у зв'язку з субсидіями, отриманими конгломератом у 2017-2021 роки, коли Бабіш був прем'єром Чехії.

Незважаючи на те, що на час премʼєрства Бабіша Agrofert був переданий у два трасти, суди визнали, що він продовжував контролювати бізнес – а це означає, що компанія не мала права на отримання субсидій.

Сам Бабіш звинуватив уряд Чехії у політичній помсті напередодні парламентських виборів у жовтні, де його партія ANO стабільно лідирує.

"Міністр Виборний зловживає своїм становищем і чиновниками для політичних баталій і хоче лише привернути до себе увагу перед виборами. Вся коаліція одержима Бабішем і Agrofert", – заявив він.

Нагадаємо, експремʼєр Чехії фігурує у справі щодо фермерського господарства "Лелече гніздо". Воно отримувало субсидії ЄС після того, як право власності на нього тимчасово перейшло від Agrofert Бабіша до членів його родини.

Пізніше конгломерат повернув субсидію ЄС, оскільки вона призначалися для середнього та малого бізнесу, і Agrofert не мав на неї права. Бабіш не визнав себе винним і неодноразово заявляв, що звинувачення проти нього є політично мотивованими.

Нині ця справа була вже втретє відправлена на повторний розгляд після двох виправдальних вироків Бабішу та його спільниці, колишньої радниці Яни Надьової.

Андрей Бабіш став частиною опозиції після того, як його популістський центристський рух ANO програв парламентські вибори 2021 року. Партія нині лідирує в соцопитуваннях за лічені тижні до виборів парламенту.