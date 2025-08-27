Чехия хочет вернуть у бизнеса экс-премьера Бабиша 200 млн евро субсидий

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный требует, чтобы конгломерат Agrofert бывшего премьера и фаворита выборов Андрея Бабиша вернул более 200 миллионов евро сельскохозяйственных субсидий ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Выборного, конгломерат Agrofert должен вернуть 5,1 млрд крон (208 млн евро), из которых 4,24 млрд крон – это прямые выплаты ЕС, а остальные 860 млн крон – национальные субсидии.

Это решение является следствием серии судебных поражений, которые Agrofert потерпел в последние месяцы в связи с субсидиями, полученными конгломератом в 2017-2021 годах, когда Бабиш был премьером Чехии.

Несмотря на то, что на время премьерства Бабиша Agrofert был передан в два траста, суды признали, что он продолжал контролировать бизнес – а это означает, что компания не имела права на получение субсидий.

Сам Бабиш обвинил правительство Чехии в политической мести накануне парламентских выборов в октябре, где его партия ANO стабильно лидирует.

"Министр Выборный злоупотребляет своим положением и чиновниками для политических баталий и хочет только привлечь к себе внимание перед выборами. Вся коалиция одержима Бабишем и Agrofert", – заявил он.

Напомним, экс-премьер Чехии фигурирует в деле о фермерском хозяйстве "Лелече гнездо". Оно получало субсидии ЕС после того, как право собственности на него временно перешло от Agrofert Бабиша к членам его семьи.

Позже конгломерат вернул субсидию ЕС, поскольку она предназначалась для среднего и малого бизнеса, а Agrofert не имел на нее права. Бабиш не признал себя виновным и неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

Сейчас это дело было уже в третий раз отправлено на повторное рассмотрение после двух оправдательных приговоров Бабишу и его сообщнице, бывшей советнице Яне Надьовой.

Андрей Бабиш стал частью оппозиции после того, как его популистское центристское движение ANO проиграло парламентские выборы 2021 года. Партия сейчас лидирует в соцопросах за несколько недель до выборов в парламент.