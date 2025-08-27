Туск: с Молдовой ЕС станет сильнее

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Молдову ждут в Европейском Союзе, что ее членство принесет пользу и самому ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Туска приводит TV8.

Польский премьер отметил, что расширение Европейского Союза за счет Молдовы и других стран-кандидатов "конечно, в интересах всех этих государств".

"Нам нужна безопасная и процветающая Молдова в составе ЕС, это жизненно важно. Мир, благополучие и безопасность Евросоюза и его государств-членов неразрывно связаны со спокойствием, миром и процветанием Республики Молдова. Европа станет сильнее с Молдовой", – сказал он.

Туск выразил "восхищение" усилиями и достижениями Молдовы на пути к ЕС.

"Сегодняшняя Республика Молдова – это уже не страна между двумя мирами. Сегодня – это государство, которое выбрало свой путь и движется вперед", – подчеркнул он.

26 августа министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что страны Бенилюкса верят: Молдова и Украина имеют общее будущее в ЕС.

Вице-премьер Тарас Качка ранее заявлял, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.

