В уряді Угорщини припустили перегляд позиції щодо членства України в ЄС

В уряді Угорщини допустили, що можуть переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з ЄС, якщо українська сторона піде на "реальні кроки".

Про це заявив заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр 27 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр зробив таке припущення після зустрічі з віцепрем’єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.

За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє у підтримці членства України в ЄС – "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".

"Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого – спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", – написав він.

Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою. "Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – написав угорський посадовець.

Минулого тижня Качка провів першу телефонну розмову з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, присвячену євроінтеграції України.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва.