Укр Рус Eng

В уряді Угорщини припустили перегляд позиції щодо членства України в ЄС

Новини — Четвер, 28 серпня 2025, 07:49 — Христина Бондарєва

В уряді Угорщини допустили, що можуть переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з ЄС, якщо українська сторона піде на "реальні кроки".

Про це заявив заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр 27 серпня, повідомляє "Європейська правда". 

Мадяр зробив таке припущення після зустрічі з віцепрем’єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.

За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє у підтримці членства України в ЄС – "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".

"Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого – спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", – написав він.

Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою. "Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – написав угорський посадовець.

Минулого тижня Качка провів першу телефонну розмову з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, присвячену євроінтеграції України.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Вступ до ЄС
Реклама: