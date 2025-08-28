В правительстве Венгрии допустили пересмотр позиции по членству Украины в ЕС

В правительстве Венгрии допустили, что могут пересмотреть свою позицию по блокаде переговоров Украины с ЕС, если украинская сторона пойдет на "реальные шаги".

Об этом заявил заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр 27 августа, сообщает "Европейская правда".

Мадяр сделал такое предположение после встречи с вице-премьером Украины по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой.

По словам Мадяра, они обсудили с Качкой причины венгерской позиции, из-за которых Будапешт отказывает в поддержке членства Украины в ЕС – "с особым акцентом на положении закарпатских венгров".

"Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого – совместно найти решение по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем наконец реальных шагов", – написал он.

Мадяр предостерег от того, чтобы новые заверения Киева остались лишь еще одним невыполненным обещанием. "Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы перегородить даже реки больше, чем Дунай", – написал венгерский чиновник.

На прошлой неделе Качка провел первый телефонный разговор с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, посвященный евроинтеграции Украины.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову ряд дипломатов выразил сомнение относительно разделения Кишинева и Киева.