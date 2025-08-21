Качка уперше подзвонив угорському колезі – говорив про рух України в ЄС

Віцепремʼєр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у четвер повідомив про першу телефонну розмову з угорським візаві – міністром у справах ЄС Яношем Бокою.

Як передає "Європейська правда", про це він написав на Х.

Качка повідомив, що під час першого дзвінка угорському міністру "представився у новій ролі віцепрем'єр-міністра".

"Домовилися про тісну координацію та планування особистої зустрічі якомога швидше. Підтвердив прихильність до реформ на шляху до ЄС", – додав український посадовець.

Цього тижня Качка також провів розмови з очільниками МЗС пʼяти країн Євросоюзу, аби скоординувати позиції перед вересневою зустріччю Ради ЄС, присвяченою розширенню.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Віцепрем'єр-міністр раніше заявляв, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.