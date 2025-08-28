Массированный удар России по Киеву повредил здание представительства Евросоюза

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате воздушного удара России по Киеву в ночь на 28 августа было повреждено здание представительства Европейского Союза.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Министр заявил, что во время ночного удара Россия также нацелилась на дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции.

"Миссия ЕС в Украине получила повреждения. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", – написал министр.

During the night strike, Russia also targeted diplomats–in direct breach of the Vienna convention. The EU mission to Ukraine was damaged. This requires not only the EU’s, but worldwide condemnation. We express solidarity with our EU colleagues and are ready to provide assistance. pic.twitter.com/NqP1JGJxIy – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Сибига подчеркнул, что Украина настаивает на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам.

"Россия убила по меньшей мере 8 человек, среди которых был ребенок, и нанесла удар по гражданской инфраструктуре. Независимо от того, что Путин сказал на Аляске, его реальные действия отвергают дипломатию, диалог и мирные усилия", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

После очередной жесткой массированной атаки россиян на Киев в ночь на 28 августа президент Владимир Зеленский рассчитывает услышать реакцию от венгерских властей.

А в Польше в ночь на 28 августа в связи с воздушными ударами России по Украине заявили, что запустили "все необходимые процедуры" для защиты своего воздушного пространства.