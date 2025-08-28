Укр Рус Eng

Массированный удар России по Киеву повредил здание представительства Евросоюза

Новости — Четверг, 28 августа 2025, 09:20 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате воздушного удара России по Киеву в ночь на 28 августа было повреждено здание представительства Европейского Союза.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Министр заявил, что во время ночного удара Россия также нацелилась на дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции.

"Миссия ЕС в Украине получила повреждения. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", – написал министр.

Сибига подчеркнул, что Украина настаивает на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам.

"Россия убила по меньшей мере 8 человек, среди которых был ребенок, и нанесла удар по гражданской инфраструктуре. Независимо от того, что Путин сказал на Аляске, его реальные действия отвергают дипломатию, диалог и мирные усилия", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

После очередной жесткой массированной атаки россиян на Киев в ночь на 28 августа президент Владимир Зеленский рассчитывает услышать реакцию от венгерских властей.

А в Польше в ночь на 28 августа в связи с воздушными ударами России по Украине заявили, что запустили "все необходимые процедуры" для защиты своего воздушного пространства.

