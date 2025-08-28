США підтвердили право Гренландії на самовизначення на тлі повідомлень про політичний тиск

Головний дипломат США в Данії підтвердив право Гренландії самостійно визначати своє майбутнє після того, як данська розвідка повідомила про спроби приватних громадян США вплинути на політичні настрої на арктичній території.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Тимчасовий повірений у справах Марк Стро зустрівся з данськими та гренландськими посадовцями в Копенгагені в середу, 27 серпня.

Це сталося після того, як Данія викликала його у відповідь на повідомлення державного телеканалу DR про те, що принаймні троє американців, пов'язаних з президентом Дональдом Трампом, підозрюються у сприянні опозиції до данського правління з метою заохочення відокремлення Гренландії.

Державний департамент США заявив, що Стро провів "продуктивну розмову" і підтвердив прихильність Вашингтона до міцних зв'язків як з Данією, так і з Гренландією.

"Сполучені Штати поважають право народу Гренландії самостійно визначати своє майбутнє", – заявив Держдеп.

Також у Держдепі додали, що уряд США не контролює і не керує діями приватних громадян, і відмовилися коментувати питання розвідки.

"Ми є партнерами, ми є союзниками, і ми очікуємо, що будуть застосовуватися дипломатичні правила гри. Ми очікуємо, що міжнародне право і суверенітет будуть поважатися", – прокоментував цей інцидент прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала неприйнятними повідомлення про можливу спробу громадян США, які мають тісні зв'язки з Трампом, вплинути на внутрішні процеси в Гренландії.

Як відомо, з моменту свого повернення до Білого дому в січні Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати повинні взяти під свій контроль острів з міркувань національної та міжнародної безпеки.

Ця вимога була категорично відкинута як Гренландією, так і Данією за підтримки інших європейських країн.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Дональда Трампа забрати Гренландію.