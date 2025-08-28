США подтвердили право Гренландии на самоопределение на фоне сообщений о политическом давлении

Главный дипломат США в Дании подтвердил право Гренландии самостоятельно определять свое будущее после того, как датская разведка сообщила о попытках частных граждан США повлиять на политические настроения на арктической территории.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Временный поверенный в делах Марк Стро встретился с датскими и гренландскими чиновниками в Копенгагене в среду, 27 августа.

Это произошло после того, как Дания вызвала его в ответ на сообщение государственного телеканала DR о том, что по крайней мере трое американцев, связанных с президентом Дональдом Трампом, подозреваются в содействии оппозиции к датскому правлению с целью поощрения отделения Гренландии.

Государственный департамент США заявил, что Стро провел "продуктивный разговор" и подтвердил приверженность Вашингтона к прочным связям как с Данией, так и с Гренландией.

"Соединенные Штаты уважают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее", – заявил Госдеп.

Также в Госдепе добавили, что правительство США не контролирует и не руководит действиями частных граждан, и отказалось комментировать вопросы разведки.

"Мы являемся партнерами, мы являемся союзниками, и мы ожидаем, что будут применяться дипломатические правила игры. Мы ожидаем, что международное право и суверенитет будут уважаться", – прокомментировал этот инцидент премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми сообщения о возможной попытке граждан США, которые имеют тесные связи с Трампом, повлиять на внутренние процессы в Гренландии.

Как известно, с момента своего возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны взять под свой контроль остров по соображениям национальной и международной безопасности.

Это требование было категорически отвергнуто как Гренландией, так и Данией при поддержке других европейских стран.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Дональда Трампа забрать Гренландию.