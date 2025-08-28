Російський удар пошкодив Офіс Європейського інвестбанку у Києві 

Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у Києві пошкоджено внаслідок російського обстрілу у ніч проти четверга.

Про це повідомили у ЄІБ агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Офіс банку, що є установою Євросоюзу, розташований на вулиці Володимирській, 101 – за тією ж адресою, що й представництво ЄС, яке також постраждало внаслідок атаки РФ.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.

Вибухова хвиля сильно пошкодила житловий будинок, де мешкають багато працівників представництва ЄС у Києві.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами.