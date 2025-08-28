Глава дипломатії ЄС вимагає від Росії припинити вбивати і домовлятись про мир

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.

Про це Каллас написала у четвер в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами.

"Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори", – зазначила головна дипломатка ЄС.

Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти 28 серпня постраждало, зокрема, представництво ЄС в Україні.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила цей масований російський удар по Києву.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що обстріл Києва є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.