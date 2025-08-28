Президент Еврокомиссии посетит семь государств ЕС, "защищающих границы с РФ и Беларусью"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начиная с пятницы, 29 августа, посетит семь государств Европейского Союза, которые находятся ближе всего к границам с Россией и Беларусью.

Об этом фон дер Ляйен сообщила, выступая с экстренным заявлением по поводу российской авиаатаки на Киев 28 августа в Брюсселе, передаёт корреспондентка "Европейской правды".

После смертельной атаки россиян на Киев фон дер Ляйен посетит государства – члены ЕС, которые стоят на защите внешних границ Союза с Россией и Беларусью.

"Завтра я посещу семь государств-членов, которые укрепляют и защищают наши внешние границы с Россией и Беларусью", – сообщила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что хочет "выразить полную солидарность ЕС с ними".

А также – "поделиться прогрессом, которого мы достигаем в развитии сильной европейской оборонной промышленности, особенно благодаря нашему совместному оборонному инструменту SAFE".

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

В результате атаки были повреждены офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.