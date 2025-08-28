Укр Рус Eng

Поставки російської нафти по "Дружбі" відновились і в Угорщину

Четвер, 28 серпня 2025, 13:18

Поставки російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після перебоїв, спричинених атакою України минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила у четвер угорська нафтова компанія MOL, інформує Reuters.

Компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, повідомила, що нафта надійшла в обидві країни, але не надала детальної інформації. Міністерка економіки Словаччини також підтвердила відновлення постачань.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у середу, що поставки можуть бути відновлені в четвер у тестовому режимі в обсягах, менших за стандартні.

Нафтопереробні заводи покрили перебої у постачанні за рахунок своїх резервів, не перериваючи роботи. 

Більш тривалі перебої можуть змусити використовувати державні резерви і, зрештою, призвести до збільшення імпорту через альтернативний трубопровід з Хорватії.

28 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна забороняє в'їзд до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній напад" на нафтопровід "Дружба".

Політичний директор угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що Угорщина заборонила в’їзд за атаки на "Дружбу" етнічному угорцю Роберту Бровді.

Атаки на "Дружбу" раніше стали предметом заочної перепалки глав МЗС України та Угорщини.

