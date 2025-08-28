Словаччина заявила про відновлення постачання нафти РФ до країни

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Дениса Сакова заявила, що постачання нафти через нафтопровід "Дружба" до Словаччини відновлено.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

У четвер, 28 серпня, Сакова заявила, що постачання російської нафти до Словаччини по трубопроводу "Дружба" відновлено.

"Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і що більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", – заявила вона.

Зазначимо, у ніч проти 28 серпня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ, місцеві жителі повідомляли про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна забороняє в'їзд до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній напад" на нафтопровід "Дружба".

Атаки на "Дружбу" раніше стали предметом заочної перепалки глав МЗС України та Угорщини.

24 серпня Володимир Зеленський підтвердив версію "Європейської правди" про зв'язок між ударами по нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання нафти в Угорщину, та українсько-угорського діалогу, де головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.

