Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба" возобновлены после перебоев, вызванных атакой Украины на прошлой неделе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила в четверг венгерская нефтяная компания MOL, информирует Reuters.
Компания MOL, которая эксплуатирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сообщила, что нефть поступила в обе страны, но не предоставила подробной информации. Министр экономики Словакии также подтвердила возобновление поставок.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что поставки могут быть возобновлены в четверг в тестовом режиме в объемах, меньших стандартных.
Нефтеперерабатывающие заводы покрыли перебои в поставках за счет своих резервов, не прерывая работы.
Более длительные перебои могут заставить использовать государственные резервы и, в конечном итоге, привести к увеличению импорта через альтернативный трубопровод из Хорватии.
28 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запрещает въезд в страну командующему украинской воинской части, которая совершила "последнее нападение" на нефтепровод "Дружба".
Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что Венгрия запретила въезд за атаки на "Дружбу" этническому венгру Роберту Бровде.
Атаки на "Дружбу" ранее стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.