ВПС Фінляндії хочуть відмовитися від використання свастики

У Фінляндії в рамках реформи з прапорів частин Військово-повітряних приберуть свастику.

Про це розповів новий командир авіаполку Карелії Томі Бем, якого цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".

Причиною таких планів є зовнішній тиск. Фінські ВПС стикалися з незручними ситуаціями, наприклад, під час співпраці з американцями.

"Ми могли б використовувати і цей прапор, але іноді виникають незручні ситуації з іноземними гостями. Можливо, буде розумним адаптуватися до сучасних реалій", – зазначив Бем.

У фінських ВПС зараз проводиться реформа прапорів, в рамках якої розглядається видалення свастики. Бем розповів, що бере участь в її підготовці.

Yle

Штаб ВПС вже відмовився від використання свастики. Бем не може сказати, коли свастики зникнуть з прапорів підрозділів, але сподівається, що це відбудеться під час його командування.

"Світ змінився, і ми пристосовуємося до нинішніх часів. Політичного тиску з цього приводу не було", – додав він.

Свастика з’явилась на прапорах Військово-повітряних сил Фінляндії в 1918 році, задовго до того, як її в 1930-х роках прийняла німецька нацистська партія. ВПС Фінляндії використовували свастику на літаках до 1945 року. На прапори її додали в 1950-х роках.

Свастику засуджують у всьому світі через асоціації з нацистською Німеччиною.

Нагадаємо, у липні заступник спікера парламенту південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг Даніель Борн оголосив про відставку після того, як визнав, що намалював свастику на виборчому бюлетені.

На початку року невідомі розмалювали свастиками будинок, де мешкають українці, у німецькому місті Гюстров в Мекленбурзі-Передній Померанії, а також кинули камінь у вікно.