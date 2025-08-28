ВВС Финляндии хотят отказаться от использования свастики
В Финляндии в рамках реформы с флагов частей Военно-воздушных уберут свастику.
Об этом рассказал новый командир авиаполка Карелии Томи Бем, которого цитирует Yle, сообщает "Европейская правда".
Причиной таких планов является внешнее давление. Финские ВВС сталкивались с неудобными ситуациями, например, во время сотрудничества с американцами.
"Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям", – отметил Бем.
В финских ВВС сейчас проводится реформа флагов, в рамках которой рассматривается удаление свастики. Бем рассказал, что участвует в ее подготовке.
Штаб ВВС уже отказался от использования свастики. Бем не может сказать, когда свастики исчезнут с флагов подразделений, но надеется, что это произойдет во время его командования.
"Мир изменился, и мы приспосабливаемся к нынешним временам. Политического давления по этому поводу не было", – добавил он.
Свастика появилась на флагах Военно-воздушных сил Финляндии в 1918 году, задолго до того, как ее в 1930-х годах приняла немецкая нацистская партия. ВВС Финляндии использовали свастику на самолетах до 1945 года. На флаги ее добавили в 1950-х годах.
Свастику осуждают во всем мире из-за ассоциаций с нацистской Германией.
Напомним, в июле заместитель спикера парламента юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн объявил об отставке после того, как признал, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене.
В начале года неизвестные разрисовали свастиками дом, где живут украинцы, в немецком городе Гюстров в Мекленбурге-Передней Померании, а также бросили камень в окно.