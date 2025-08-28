В Литве ввели ограничения в воздушном пространстве перед учениями "Запад-2025"

Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства накануне предстоящих военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025".

Об этом говорится в публикации LRT, информирует "Европейская правда".

В частности, ограничения предусматривают предоставление вооруженным силам Литвы права сбивать самолеты, нарушающие запрет на полеты в этих зонах.

Решение приняли после того, как в июле два российских беспилотника "Гербера" залетели в воздушное пространство Литвы. По просьбе начальника обороны Министерство транспорта быстро ввело дополнительные меры безопасности с 13 августа.

"Решение было принято, учитывая ситуацию с безопасностью и риски для населения, включая угрозы гражданской авиации от вторжения дронов в воздушное пространство Литвы, а также необходимость создания необходимых условий для вооруженных сил для выполнения своих уставных обязанностей в мирное время при реагировании на такие нарушения", – говорится в письменном заявлении Министерства транспорта.

Вдоль границы с Беларусью появилось шесть новых зон, где действуют ограничения. Все пилоты обязаны проверять обновленную информацию перед каждым полетом, чтобы удостовериться, что они не входят в запретную зону.

В случаях, когда неопознанный объект входит в запретную для полетов зону и с ним невозможно установить связь, военные имеют право его сбить.

Активная фаза учений "Запад" в Беларуси запланирована на 12-16 сентября. Эксперты по вопросам безопасности предупредили о возможных провокациях.

Закрытие части литовского воздушного пространства вдоль границы с Беларусью будет оставаться в силе до октября и может быть продлено, если угроза вторжения дронов не исчезнет.

Напомним, утром 28 июля литовцы из приграничья с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. С видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

В литовском Минобороны предположили, что дрон мог залететь в Литву в результате воздействия украинских средств РЭБ.

После инцидента с дроном специальное подразделение противовоздушной обороны Литвы переместили ближе к границе с Беларусью.