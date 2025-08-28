Уряд Фінляндії офіційно запропонував підвищити вік резервістів до 65 років

Фінський уряд у четвер подав до парламенту пропозицію про підвищення максимального віку резервістів з 60 до 65 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

Пропозиція, підготовлена Міністерством оборони Фінляндії, передбачає, що резервісти підлягатимуть військовій службі до кінця року, в якому їм виповнюється 65 замість нинішніх 60.

"Нова верхня вікова межа застосовуватиметься до всіх призовників, народжених у 1966 році або пізніше", – уточнюють у повідомленні.

Нова верхня вікова межа стосуватимуться тільки рядового й молодшого офіцерського складу, оскільки у Фінляндії для офіцерів у званні полковника або капітана чи вище немає крайнього строку перебування в резерві.

У фінському уряді очікують, що в разі ухвалення відповідного закону протягом пʼяти років кількість резервістів зросте на 125 тисяч і досягне одного мільйона.

Раніше уряд Німеччини на засіданні у середу схвалив законопроєкт про добровільну військову службу, оскільки країна прагне збільшити розмір армії.

Минулого року Міністерство оборони Греції оприлюднило план реформування системи резерву країни, який передбачає створення 150 000 активних резервістів до 2030 року.