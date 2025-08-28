Правительство Финляндии официально предложило повысить возраст резервистов до 65 лет
Финское правительство в четверг подало в парламент предложение о повышении максимального возраста резервистов с 60 до 65 лет.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.
Предложение, подготовленное Министерством обороны Финляндии, предусматривает, что резервисты будут подлежать военной службе до конца года, в котором им исполняется 65 лет, вместо нынешних 60.
"Новый верхний возрастной предел будет применяться ко всем призывникам, родившимся в 1966 году или позже", – уточняют в сообщении.
Новый верхний возрастной предел будет касаться только рядового и младшего офицерского состава, поскольку в Финляндии для офицеров в звании полковника или капитана и выше нет крайнего срока пребывания в резерве.
В финском правительстве ожидают, что в случае принятия соответствующего закона в течение пяти лет количество резервистов увеличится на 125 тысяч и достигнет одного миллиона.
Ранее правительство Германии на заседании в среду одобрило законопроект о добровольной военной службе, поскольку страна стремится увеличить размер армии.
В прошлом году Министерство обороны Греции обнародовало план реформирования системы резерва страны, который предусматривает создание 150 000 активных резервистов к 2030 году.