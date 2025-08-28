Глава Генштабу Британії пояснив, чому війна стала катастрофою для РФ

Глава Генерального штабу Великої Британії адмірал Ентоні Радакін заявив, що повномасштабна агресія проти України стала катастрофою для РФ у військовому плані.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Британський адмірал зазначив, що в ході повномасштабної війни проти України Росія стала слабшою.

У цьому контексті Радакін згадав свою поїздку до Москви в лютому 2022 року разом з тодішнім міністром оборони Беном Воллесом, де вони зустрічались з російським військовим керівництвом.

Як розповів глава британського Генштабу, в ході візиту до російської столиці вони з Воллесом "дуже чітко дали зрозуміти Росії, що ми знаємо про їхні плани, і сказали, що якщо вони ці плани втілять – це буде катастрофою для Росії".

"І це стало катастрофою для Росії. Росія стала слабшою. Вона ніколи не зможе підкорити Україну", – підкреслив він.

Як зазначив Радакін, просування російської окупаційної армії під Покровськом "дається їй надзвичайно дорогою ціною".

"Покровськ – це територія площею 30 квадратних кілометрів, і за нього ведуться бої вже близько 11 місяців. Бахмут ще менший, і за нього йшли бої понад дев'ять місяців", – нагадав адмірал.

За його словами, Росія "відчуває межу своєї військової сили" і те, що вона "не здатна підтримати амбіції" господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Так, звучить думка, що тепер Путін тепер може розпочати війну будь-де... Та я вважаю, що ця війна довела протилежне! Вона показує межі його сили, слабкість його армії. Завдячувати такому результату ми маємо силі та надзвичайним зусиллям України, тому ми маємо підтримувати її і надалі", – резюмував Радакін.

Також Ентоні Радакін розповів, як працюватимуть гарантії безпеки для України.

Він запевнив, що Велика Британія надаватиме Україні масштабну підтримку і після війни.

Читайте також інтерв'ю адмірала Радакіна за посиланням