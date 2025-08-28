Глава Генштаба Британии объяснил, почему война стала катастрофой для РФ

Глава Генерального штаба Великобритании адмирал Энтони Радакин заявил, что полномасштабная агрессия против Украины стала катастрофой для РФ в военном плане.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Британский адмирал отметил, что в ходе полномасштабной войны против Украины Россия стала слабее.

В этом контексте Радакин вспомнил свою поездку в Москву в феврале 2022 года вместе с тогдашним министром обороны Беном Уоллесом, где они встречались с российским военным руководством.

Как рассказал глава британского Генштаба, в ходе визита в российскую столицу они с Уоллесом "очень четко дали понять России, что мы знаем об их планах, и сказали, что если они эти планы воплотят – это будет катастрофой для России".

"И это стало катастрофой для России. Россия стала слабее. Она никогда не сможет покорить Украину", – подчеркнул он.

Как отметил Радакин, продвижение российской оккупационной армии под Покровском "дается ей чрезвычайно дорогой ценой".

"Покровск – это территория площадью 30 квадратных километров, и за него ведутся бои уже около 11 месяцев. Бахмут еще меньше, и за него шли бои более девяти месяцев", – напомнил адмирал.

По его словам, Россия "чувствует предел своей военной силы" и то, что она "не способна поддержать амбиции" хозяина Кремля Владимира Путина.

"Да, звучит мысль, что теперь Путин теперь может начать войну где угодно... Но я считаю, что эта война доказала обратное! Она показывает пределы его силы, слабость его армии. Благодарить за такой результат мы должны чрезвычайные усилия Украины, поэтому мы должны поддерживать ее и в дальнейшем", – резюмировал Радакин.

Также Энтони Радакин рассказал, как будут работать гарантии безопасности для Украины.

Он заверил, что Великобритания будет оказывать Украине масштабную поддержку и после войны.

