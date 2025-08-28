Міністри ЄС 28-30 серпня обговорять заморожені активи РФ та гарантії безпеки для України

Міністри закордонних справ та міністри оборони держав-членів Європейського Союзу з 28 по 30 серпня у Копенгагені (столиця Данії, яка зараз головує у ЄС) проведуть неформальні перемовини у форматі, під час яких будуть розглядатися питання використання заморожених активів Росії на користь України, а також гарантії безпеки для України від ЄС після встановлення миру.

Про це повідомили речники Європейської комісії та представники данського головування, передає кореспондентка "Європейської правди".

У четвер, 28 серпня, зустріч у форматі "Гімніх" (формат неформальних зустрічей, які проводяться двічі на рік головуючою в Раді ЄС державою) розпочинається з неформальної вечері міністрів оборони держав ЄС за участю високої представниці ЄС з закордонних справ та політики безпеки Каї Калас.

У порядку денному засідання міністрів оборони, яке заплановане на п’ятницю, 29 серпня, з 9:00 до 16:00 за Києвом – військова підтримка України з боку ЄС, готовність європейської оборони, а також військові місії та операції ЄС. У рамках дискусії щодо цих трьох тем міністри обговорять гарантії безпеки, які держави Євросоюзу можуть надати Україні після встановлення миру.

Увечері 29 серпня на неформальну вечерю з Каєю Каллас зберуться вже міністри закордонних справ ЄС.

У суботу, 30 серпня, на засіданні з 9:00 до 16:00 за київським часом міністри закордонних справ держав-членів ЄС, з-поміж іншого, обміняються думками про використання заморожених активів Росії на користь України та обговорять підтримку України з боку ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни. План передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.