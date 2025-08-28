Министры ЕС 28-30 августа обсудят замороженные активы РФ и гарантии безопасности для Украины

Министры иностранных дел и обороны государств-членов Европейского Союза с 28 по 30 августа в Копенгагене (столица Дании, которая сейчас председательствует в ЕС) проведут неформальные переговоры, во время которых будут рассматриваться вопросы использования замороженных активов России в пользу Украины, а также гарантии безопасности для Украины от ЕС после установления мира.

Об этом сообщили спикеры Европейской комиссии и представители датского председательства, передает корреспондент "Европейской правды".

В четверг, 28 августа, встреча в формате "Гимних" (формат неформальных встреч, которые проводятся дважды в год председательствующим в Совете ЕС государством) начинается с неформального ужина министров обороны государств ЕС с участием высокой представительницы ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Каи Калас.

В повестке дня заседания министров обороны, которое запланировано на пятницу, 29 августа, с 9:00 до 16:00 по Киеву – военная поддержка Украины со стороны ЕС, готовность европейской обороны, а также военные миссии и операции ЕС. В рамках дискуссии по этим трем темам министры обсудят гарантии безопасности, которые государства Евросоюза могут предоставить Украине после установления мира.

Вечером 29 августа на неформальный ужин с Каей Каллас соберутся уже министры иностранных дел ЕС.

В субботу, 30 августа, на заседании с 9:00 до 16:00 по киевскому времени министры иностранных дел государств-членов ЕС, среди прочего, обменяются мнениями об использовании замороженных активов России в пользу Украины и обсудят поддержку Украины со стороны ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Тем временем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.