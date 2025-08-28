Глава МИД Италии не верит в прекращение агрессии РФ против Украины до конца года

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что полномасштабную агрессию России против Украины вряд ли удастся прекратить до конца этого года.

Об этом он сказал после заседания итальянского правительства в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Sole 24 Ore Radiocor.

Комментируя последний массированный российский обстрел Украины, Таяни назвал неприемлемыми удары по гражданскому населению. Он напомнил, что Италия предложила свой план гарантий безопасности Украине.

"Но сначала нужно закончить войну, а временные рамки не такие короткие, как кто-то думал. Война не закончится завтра, и я не думаю, что она закончится до конца года", – добавил глава итальянского МИД.

Он также рассказал, что Италия поддерживает введение дополнительных санкций против России в ответ на убийство украинских гражданских.

"Мы оценим, будет ли возможность наложить дополнительные санкции на Россию, и я считаю, что следует наложить финансовые санкции. Мы не против новых санкций, но они принимаются на уровне ЕС", – сказал Таяни.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на еще 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 18 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудил ряд европейских государств, а Евросоюз и Великобритания объявили, что вызывают российских дипломатических представителей на ковер.