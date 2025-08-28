Більшість американців вважає, що США недостатньо допомагають Україні

Відносна більшість громадян США вважають, що їхня держава робить недостатньо для допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать опубліковані в четвер результати опитування консалтингової фірми Gallup.

Згідно з опитуванням, загалом 46% американців вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, що є найвищим показником за останні три роки опитувань.

25% респондентів вважають, що США роблять занадто багато для допомоги Україні, а 27% – що роблять достатньо.

Виборці Демократичної партії США переважно вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, а думки виборців Республіканської партії розділилися між варіантами, що США роблять достатньо або занадто багато.

Як зазначає Gallup, з початку роботи адміністрації Дональда Трампа помітно зросла кількість виборців демократів і незалежних виборців, які вважають, що США не роблять достатньо для допомоги Україні.

Серед республіканських виборців, навпаки, помітно зросла кількість тих, хто вважає, що США роблять достатньо.

Опитування Gallup тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та Росії на Алясці.

Воно також показало, що дві третини американців песимістично оцінюють перспективи укладання мирної угоди між Україною та Росією про припинення російської повномасштабної агресії.

Раніше цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф сказав, що вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.

Перед цим президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.