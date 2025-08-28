Большинство американцев считает, что США недостаточно помогают Украине

Относительное большинство граждан США считают, что их государство делает недостаточно для помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса консалтинговой фирмы Gallup.

Согласно опросу, в целом 46% американцев считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины, что является самым высоким показателем за последние три года опросов.

25% респондентов считают, что США делают слишком много для помощи Украине, а 27% – что делают достаточно.

Избиратели Демократической партии США преимущественно считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины, а мнения избирателей Республиканской партии разделились между вариантами, что США делают достаточно или слишком много.

Как отмечает Gallup, с начала работы администрации Дональда Трампа заметно возросло количество избирателей-демократов и независимых избирателей, которые считают, что США не делают достаточно для помощи Украине.

Среди республиканских избирателей, наоборот, заметно возросло количество тех, кто считает, что США делают достаточно.

Опрос Gallup проходил с 1 по 15 августа – до саммита лидеров США и России на Аляске.

Он также показал, что две трети американцев пессимистично оценивают перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией о прекращении российской полномасштабной агрессии.

Ранее на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Виткофф сказал, что верит в возможность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.

Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.