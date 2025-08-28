НАТО поднимал истребители в Эстонии из-за российского самолета

Два итальянских истребителя F-35 были подняты с эстонской базы Эмари из-за обнаружения российского самолета.

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг сообщило Объединенное командование Воздушных сил НАТО.

Итальянские истребители F-35 были подняты в воздух в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

"Оперативная группа воздушных сил – 32-е и 6-е крылья – на базе Эмари демонстрируют приверженность Альянса защите и охране Балтийского региона и восточного фланга", – говорится в сообщении.

Это уже третий за последние две недели случай, когда НАТО поднимает истребители в ответ на российские самолеты.

Накануне два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух для перехвата российского разведывательного самолета, пролетавшего над Балтийским морем.

Москва подозревается в использовании разведывательных самолетов для сбора информации о военной деятельности НАТО на Балтийском побережье, в частности в Польше, Германии, Дании и Швеции.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала напряженной из-за попыток шпионажа и подозрений в диверсиях.