Генсек НАТО про удар по Києву: не варто бути наївними щодо РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив останній масований обстріл Києва і закликав "не бути наївними щодо РФ".

Про це Рютте написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО наголосив на необхідності забезпечити Україну "всім необхідним для захисту і забезпечення міцного миру".

"Вчорашні жахливі атаки на Київ, в результаті яких загинуло стільки невинних цивільних осіб, ще раз показують, що ми не можемо бути наївними щодо Росії", – зазначив він.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".