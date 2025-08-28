Генсек НАТО об ударе по Киеву: не стоит быть наивными в отношении РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил последний массированный обстрел Киева и призвал "не быть наивными в отношении РФ".

Об этом Рютте написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО подчеркнул необходимость обеспечить Украину "всем необходимым для защиты и обеспечения прочного мира".

"Вчерашние ужасные атаки на Киев, в результате которых погибло столько невинных гражданских лиц, еще раз показывают, что мы не можем быть наивными в отношении России", – отметил он.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 19 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудили ряд европейских государств.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".