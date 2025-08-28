МЗС викликало угорського посла після санкцій проти "Мадяра"

Міністерство закордонних справ у четвер викликало посла Угорщини у відповідь на санкції Будапешта проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, угорському послу в МЗС вручили ноту протесту "у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому було заборонено в'їзд до країни своїх предків".

"Закликаємо Угорщину утриматися від недружніх дій і натомість взяти участь у конструктивному діалозі, до якого Україна залишається готовою", – додав очільник МЗС.

Нагадаємо, глава угорського МЗС Петер Сійярто, оголошуючи санкції проти "Мадяра", заявив, що вони передбачають заборону на "в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".

Коментуючи це рішення, сам Бровді порадив угорському прем’єру Віктору Орбану "запхати в дупу" ці санкції.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ "зʼясувати всі факти та реагувати відповідно".