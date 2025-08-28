МИД вызвал венгерского посла после санкций против "Мадяра"

Министерство иностранных дел в четверг вызвало посла Венгрии в ответ на санкции Будапешта против командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам Сибиги, венгерскому послу в МИД вручили ноту протеста "в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности нашего защитника венгерского происхождения, которому был запрещен въезд в страну своих предков".

"Призываем Венгрию воздержаться от недружественных действий и вместо этого принять участие в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой", – добавил глава МИД.

Напомним, глава венгерского МИД Петер Сийярто, объявляя санкции против "Мадяра", заявил, что они предусматривают запрет на "въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону".

Комментируя это решение, сам Бровди посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану "засунуть в задницу" эти санкции.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".