В Хорватии задержали офицера и его девушку по подозрению в шпионаже

В Хорватии правоохранители задержали военного офицера и его сербскую девушку по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной прокуратуры, информирует "Европейская правда".

Как отмечено, прокуратура начала расследование в отношении этой пары, но не предоставила никаких подробностей об обвиняемых.

Президент страны Зоран Миланович в своем заявлении сообщил, что главным подозреваемым является 54-летний хорватский военный офицер с инициалами J.I.

Местные СМИ сообщили, что офицер был военным пилотом, который служил в составе международной миротворческой миссии НАТО в Косово (KFOR).

Кроме того, по данным СМИ, он и его девушка подозревались в шпионаже в пользу Сербии.

Ранее сообщалось, что 63-летнюю эстонско-российскую гражданку Эрну Моисееву, которая сотрудничала с Федеральной службой безопасности России, приговорили к трем годам тюремного заключения за разведывательную деятельность и нарушение санкций.

Сообщалось также, что в Турции задержали владельца и генерального директора оборонно-строительного конгломерата в рамках расследования военного шпионажа.